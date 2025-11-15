Скидки
Зрители оценили хоррор «Крипер» ниже «Собирателя душ»

14 ноября состоялась мировая премьера фильма «Крипер» — нового хоррора Осгуда Перкинса, автора популярного «Собирателя душ». На следующий день компания Cinemascore выложила рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку D+. Таким образом, фильм ужасов понравился зрителям меньше, чем «Собиратель душ» (С+). Кроме того, картина получила более низкий рейтинг, чем предыдущая работа режиссёра «Обезьяна» (С+).

Фото: Cinemascore

«Крипер» рассказывает о девушке Лиз, которую знакомый приглашает провести выходные в её фамильном доме. Наутро хозяин исчезает, а главная героиня сталкивается с паранормальными явлениями — чтобы выбраться на свободу, ей нужно раскрыть тайну проклятого места. Фильм ужасов официально выйдет в российском прокате 4 декабря.

