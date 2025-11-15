Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел шутер Escape from Tarkov — игра доступна в Steam

Вышел шутер Escape from Tarkov — игра доступна в Steam
Комментарии

15 ноября состоялся полноценный релиз шутера Ecape from Tarkov. Игра вышла из раннего доступа и уже доступна в Steam.

Проект представляет собой хардкорный шутер, который завоевал любовь миллионов геймеров. Он находился в раннем доступе на протяжении восьми лет, с 2017 года. За это время по вселенной игры выпустили ещё один проект — Escape from Tarkov: Arena. Это отдельный шутер, в котором игроки сражаются друг против друга на закрытых аренах.

В релизной версии Ecape from Tarkov добавили четыре сюжетных концовки. Авторы заявляли, что увидеть положительный финал смогут только 2% игроков. Кроме того, в игре провели серьёзный ребаланс, а в будущем проект получит открытый мир. Шутер также планируют выпустить на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

О другом популярном шутере:
10 важных советов для успеха в Arc Raiders
10 важных советов для успеха в Arc Raiders
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android