Зрители оценили фильм «Иллюзия обмана 3» ниже прошлых частей

Комментарии

14 ноября состоялась мировая премьера фильма «Иллюзия обмана 3» — новой части о приключениях фокусников-грабителей. Спустя день компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Триквел получил оценку В+. Зрителям фильм понравился меньше, чем предыдущие две части 2013 и 2016 годов, рейтинг которых составил А-. При этом критики оценили третью картину серии выше оригинальных лент: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 58% свежести.

Фото: Cinemascore

«Иллюзия обмана 3» продолжает историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир». Фильм также официально вышел в российском прокате.

