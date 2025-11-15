Сборы фильма «Горыныч» с Александром Петровым достигли 1,3 млрд рублей

15 ноября сборы фильма «Горыныч» достигли 1,3 млрд рублей. Такого результата картина добилась за более чем три недели проката — премьера фэнтези состоялась 23 октября. Лента занимает второе место среди лидеров проката, уступая только новому фильму «Иллюзия обмана 3».

Фото: ЕАИС

«Горыныч» повествует о лейтенанте ВМФ Алексее, которого случайно уносит в былинную старину гигантское морское чудище. Ему предстоит не только подружиться с детёнышем Горыныча, но и вместе с ним спасти древнее Русское княжество, излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу и встретиться с принцессой Марусей.

Режиссёром «Горыныча» выступил Дмитрий Хонин — один из постановщиков сериала «Кислород». Главные роли в сказочной картине сыграли Александр Петров («Лёд 3»), Виктория Агалакова («Эпидемия»), Александр Робак («Географ глобус пропил»), Сергей Маковецкий («Брат 2») и другие актёры.