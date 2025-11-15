Team Falcons победила Vitality и вышла в финал BLAST Rivals Fall 2025 по CS 2

В напряжённом полуфинальном противостоянии Falcons оформила итоговые 2:0 — 16-13 на Inferno и 13-7 на Nuke. Особенно выделился m0NESY, который находится в полном прайме, он оформил эффектный эйс на Inferno, фактически предрешив исход встречи в пользу своей команды на первой карте, а затем отлично отыграл на Nuke закончив серию на первом месте по K/D.

Vitality завершили турнир на 3–4-м месте, забрав с собой $ 40 тыс. призовых.

В финале Team Falcons встретится с FURIA Esports — команды разыграют $ 125 тыс. и чемпионский титул. Решающий матч состоится 16 ноября, начало в 11:00 мск.

Турнир BLAST Rivals Fall 2025 проходит с 12 по 16 ноября, а общий призовой фонд составляет $ 350 тыс.