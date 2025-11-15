«Он отнимет у вас всё»: автор «Пиратов Карибского моря» Гор Вербински выступил против ИИ

Издание Dexerto взяло интервью у автора знаменитой серии фильмов «Пираты Карибского моря» Гора Вербински. Он рассказал о своём отношении к искусственному интеллекту.

По словам постановщика, его новый фильм «Удачи, веселитесь, не умрите» выступает против ИИ, ведь там главный герой врывается в кафе, берёт в заложники людей и предупреждает, что нейросети погубят человечество. Сам Вербински считает, что искусственный интеллект способен отобрать у человека возможность творить, но никак не помогает в решении глобальных проблем.

Вместо того чтобы пытаться победить рак, отправить нас на Марс или придумать что-то ещё, что могло бы решить какие-то глобальные проблемы, ИИ гонится за историями, за иллюстрациями. Он даже может написать за вас песню. Это как сказать, что он будет дышать за вас. ИИ отнимет у вас всё.

«Удачи, веселитесь, не умрите» выйдет в мировом прокате 13 февраля. Главную роль в фильме сыграл Сэм Роукэлл («Кролик Джоджо»). В картине также снялись Хейли Лу Ричардсон («В метре друг от друга»), Майкл Пенья («Марсианин») и Зази Битц («Джокер»).