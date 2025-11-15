Скидки
Falcons в отличной форме перед мэйджором по CS 2: m0NESY оформил эйс на Inferno

Аудио-версия:
Команда Falcons уверенно обыграла Team Vitality со счётом 2:0 в полуфинале BLAST Rivals 2025 Season 2, стала финалистом турнира и встретится в финале с FURIA. Ключевым героем матча стал Илья m0NESY Осипов, который провёл один из лучших своих поединков на чемпионате.

Особенно выделился момент на Inferno, где Илья оформил эффектный эйс, позволив команде перехватить инициативу и укрепить контроль над картой.

После встречи m0NESY кратко прокомментировал успех:

Всем привет, побеждаем два ноль Vitality, классная игра, прервали наш лузстрик на Inferno против Vitality, команда молодцы, все молодцы.

Falcons подходят к финалу в отличной форме, а сам m0NESY выглядит одним из главных претендентов на MVP турнира. Команда намерена закрепить успех и побороться за чемпионский титул.

Team Falcons победила Vitality и вышла в финал BLAST Rivals Fall 2025 по CS 2
