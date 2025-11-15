Скидки
Эскейп фром Тарков не работает 15 ноября, ошибка лаунчера, не открывается сайт

Escape from Tarkov столкнулась со сбоями после релиза
Многие пользователи не могут зайти в шутер Escape from Tarkov после релиза. Во время запуска игры вылетает ошибка, из-за которой поиграть в проект не представляется возможным на протяжении более двух часов с момента выхода проекта.

Фото: Battlestate Games

Разработчики из студии Battlestate Games уже прокомментировали ситуацию. Они сообщили, что проблемы с подключением к серверам и авторизацией в игре вызваны большим наплывом игроков. Техническая команда уже работает над стабилизацией работы серверов.

Мы благодарим игроков за интерес к релизу Escape from Tarkov 1.0 и осведомлены, что из-за нагрузок часть игроков может испытывать проблемы с подключением к серверам и авторизацией в игре и лаунчере. Наша техническая команда активно работает над стабилизацией работы игровых серверов и сервисов авторизации. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Escape from Tarkov — хардкорный шутер, который с 2017 года находился в раннем доступе. Релиз версии 1.0 состоялся 15 ноября.

Трейлер релизной версии популярного шутера:
Релизный трейлер Escape from Tarkov — шутер выйдет 15 ноября
