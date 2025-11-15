Фильм «Иллюзия обмана 3» собрал в России 300 млн рублей — спустя три дня проката

15 ноября сборы фильма «Иллюзия обмана 3» достигли свыше 300 млн рублей в России. Такого результата картина достигла за три дня после выхода в кинотеатрах — премьера состоялась 13 ноября. Лента остаётся лидером проката, обгоняя успешный фильм «Горыныч».

Фото: ЕАИС

«Иллюзия обмана 3» продолжает историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

Главных героев вновь сыграли Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер — автор фильмов «Веном» и «Анчартед: На картах не значится».