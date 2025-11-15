«Прямое продолжение»: Хлоя Чжао — о перезапуске сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Издание Variety взяло интервью у знаменитого режиссёра Хлои Чжао («Земля кочевников»). Она рассказала о предстоящем перезапуске культового сериала «Баффи — истребительница вампиров».

По словам постановщика, новый проект — не перезагрузка в прямом смысле слова, а полноценный сиквел оригинального шоу. Чжао уверена, что знаменитых персонажей невозможно заменить. Потому авторы решили объединить два поколения героев в одном сериале.

Новый сериал — это не перезагрузка. Это сиквел. Этих персонажей невозможно заменить. Я бы никогда этого не допустила. Мне нравится мой актёрский состав, включая новых актёров. Мы обязательно вернём оригинальных персонажей, ведь это шоу объединяет два поколения — речь идёт не только о детях главных героев. Фанаты очень важны для нас.

Хлоя Чжао выступает режиссёром и исполнительным продюсером первого эпизода перезапуска «Баффи — истребительницы вампиров». Ранее она сообщала, что съёмки пилотной серии уже завершены. Актриса Сара Мишель Геллар, исполнившая роль Баффи в одноимённом шоу, вернётся к своей роли. Дата выхода проекта пока неизвестна.