«Исполнилась моя мечта»: звезда «Шан-Чи» Симу Лю — о съёмках в «Мстителях: Судный день»

Издание Variety взяло интервью у звезды фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю. Он рассказал о съёмках в предстоящей картине Marvel «Мстители: Судный день».

По словам актёра, производство супергеройского фильма было захватывающим. Лю отметил, что было здорово «играть в одной песочнице» с теми артистами, на фильмах которых он вырос. Он рад, что исполнилась его мечта.

Съёмки «Судного дня» были действительно захватывающими. Столько актёров, на фильмов которых я вырос. Возможность поиграть с ними в одной песочнице — это мечта, ставшая реальностью. Я вырос на фильмах о супергероях и хотел верить в идею, что изгои, зануды и чудаки могут найти в себе силы спасти мир. Именно за это я цеплялся в 12 лет.

Лю также рассказал, что не понимает, почему появилась мода ненавидеть супергеройские фильмы. Он заявил, что не перестаёт обожать жанр, даже когда стал взрослым.

«Мстители: Судный день» выйдет в мировом прокате 18 декабря 2026 года. Картина расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. За этими событиями последуют «Секретные войны» — это будет пятая часть «Мстителей», в которой герои продолжат выступать против Дума.

Что о новых «Мстителях» думает Ченнинг Татум:
«У вас мозг вытечет из ушей»: Ченнинг Татум — о фильме «Мстители: Судный день»
