«Нам нужно, чтобы все привыкли к изменениям системы»: Donk — о кризисе Spirit в CS 2

Рифлер Team Spirit Данил donk Крышковец рассказал о ключевой проблеме, с которой столкнулся состав после недавних перестановок. По его словам, уход Бориса magixx Воробьёва и Мирослава zont1x Плахоти серьёзно повлиял на структуру коллектива, и сейчас команде требуется время, чтобы адаптироваться к обновлённой системе:

Думаю, дело больше в нашей системе, структуре и двух заменах. Нам нужно, чтобы все игроки привыкли к изменениям системы. Чтобы она правильно работала. Думаю, это главная проблема.

Игрок также отметил, что тильт в команде чаще возникает из-за «каких-то странных вещей», которых Spirit обычно избегает. «И нам это не нужно, если мы хотим сражаться за трофеи», — подчеркнул он.

14 ноября Team Spirit завершила выступление на BLAST Rivals Fall 2025, уступив Team Vitality со счётом 1:2. Коллектив занял 5–6-е место и заработал $ 25 тыс. Единственным ярким моментом серии стал эффектный клатч donk при счёте 9:12, когда он в одиночку уничтожил всех соперников.