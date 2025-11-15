«Я не стану ZywOo, donk или m0NESY…»: apEX — о себе и Vitality в CS 2

Капитан Team Vitality Дан apEX Мадесклер подвёл итоги вылета своей команды с BLAST Rivals Fall 2025 после поражения от Team Falcons со счётом 0:2. Он отметил, что на Inferno коллектив «отдавал раунды, которые не должны были отдавать», а также вновь указал на проблему индивидуальных ошибок, которые преследуют состав последние недели.

По словам капитана, Vitality необходимо «быть более сфокусированными» перед мэйджором, иначе сценарий может повториться.

apEX признал, что он слишком сосредотачивался на создании условий для тиммейтов и забывал о собственной эффективности:

Конечно, я не стану ZywOo, donk или m0NESY, но мне точно нужно поработать над индивидуальной игрой.

Vitality завершила соревнование на 3–5-м месте, а в финале Team Falcons встретится с FURIA Esports — команды разыграют $ 125 тыс. и чемпионский титул. Решающий матч состоится 16 ноября, начало — в 11:00 мск.

Турнир BLAST Rivals Fall 2025 проходит с 12 по 16 ноября, а общий призовой фонд составляет $ 350 тыс.