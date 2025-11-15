Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Завтра выходим и кайфуем»: molodoy — о финале BLAST Rivals Fall 2025 против Falcons

«Завтра выходим и кайфуем»: molodoy — о финале BLAST Rivals Fall 2025 против Falcons
Аудио-версия:
Комментарии

Снайпер FURIA Esports Данил molodoy Голубенко обратился к болельщикам перед финалом BLAST Rivals Fall 2025 и отметил, что команде пришлось пережить несколько сложных эпизодов на пути к плей-офф. Несмотря на трудности, состав уверенно пробился в финал:

Финал уже завтра! Нас ждёт по-настоящему классная игра. Приходите и поддержите нас! Перед плей-офф случилось несколько непростых моментов, но мы справимся. Завтра выходим и кайфуем от каждого момента игры. Всех люблю.

FURIA не проиграла ни одной серии на турнире, по пути победив Vitality и дважды переиграв paiN Gaming. Команда также показала лучший суммарный рейтинг среди всех участников — 1,13 за восемь карт.

В решающем матче FURIA встретится с Team Falcons. Финал начнётся 16 ноября в 11:00 мск, и для состава molodoy и Fallen это шанс взять четвёртый трофей за два месяца.

FURIA Esports уверенно разобралась с paiN
FURIA Esports уверенно разобралась с paiN и пробилась в финал BLAST Rivals Fall 2025 по CS
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android