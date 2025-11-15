«Завтра выходим и кайфуем»: molodoy — о финале BLAST Rivals Fall 2025 против Falcons

Снайпер FURIA Esports Данил molodoy Голубенко обратился к болельщикам перед финалом BLAST Rivals Fall 2025 и отметил, что команде пришлось пережить несколько сложных эпизодов на пути к плей-офф. Несмотря на трудности, состав уверенно пробился в финал:

Финал уже завтра! Нас ждёт по-настоящему классная игра. Приходите и поддержите нас! Перед плей-офф случилось несколько непростых моментов, но мы справимся. Завтра выходим и кайфуем от каждого момента игры. Всех люблю.

FURIA не проиграла ни одной серии на турнире, по пути победив Vitality и дважды переиграв paiN Gaming. Команда также показала лучший суммарный рейтинг среди всех участников — 1,13 за восемь карт.

В решающем матче FURIA встретится с Team Falcons. Финал начнётся 16 ноября в 11:00 мск, и для состава molodoy и Fallen это шанс взять четвёртый трофей за два месяца.