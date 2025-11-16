Расписание матчей второго дня PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Сегодня, 16 ноября, продолжается чемпионат PGL Wallachia Season 6 по Dota 2. 16 топовых команд будут бороться за престижный трофей и $ 1 млн.
В рамках второго игрового дня все коллективы проведут серии в формате best-of-3 (до двух побед).
Расписание игр PGL Wallachia Season 6 на воскресенье, 16 ноября
- 11:00. Team Liquid (Европа) — Xtreme Gaming (Китай)
- 11:00. PARIVISION (Россия) — Team Cobra (Южная Америка)
- 14:00. Team Spirit (Россия) — MOUZ (Европа)
- 14:00. Tidebound (Китай) — Yakult Brothers (Китай)
- 17:00. BetBoom Team (Россия) — NAVI (Европа)
- 17:00. HEROIC (Южная Америка) — Roar (Китай)
- 20:00. Tundra Esports (Европа) — OG (Европа)
- 20:00. Nigma Galaxy (Ближний Восток) — GamerLegion (Северная Америка)
Стали известны номинанты на звание «лучшего Dota-стримера»
Комментарии