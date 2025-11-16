«Мы слишком сильно хотели победить»: NiKo объяснил провал Falcons на IEM Chengdu по CS 2

Рифлер Team Falcons Никола NiKo Ковач рассказал, почему его состав не смог пройти дальше полуфинала IEM Chengdu 2025 по CS 2. По словам боснийца, команда оказалась заложником собственного желания выиграть турнир и не справилась с давлением, которое росло от матча к матчу:

Это было замечательно. Здорово, что у нас есть ещё одна игра завтра гранд-финал, особенно — bo5. Это прекрасно, зрители сумасшедшие… Мы слишком много думали о своей игре и очень сильно хотели победить… Я думаю, мы чересчур сосредоточились на победе, что нас и подкосило.

Falcons уступили FURIA Esports в полуфинале IEM Chengdu, заняв третье место и заработав $ 30 тыс. Максим kyousuke Лукин даже пошутил, что состав стал «королями третьих мест».

Теперь коллектив получит шанс на реванш: 16 ноября в 11:00 мск. Falcons встретятся с FURIA в финале BLAST Rivals Fall 2025.