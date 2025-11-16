Virtus.pro пробилась в гранд-финал MCC 6 и гарантировала себе место на M7 в Джакарте

Virtus.pro обыграла Team Spirit со счётом 3:1 и стала первым финалистом MLBB Continental Championships 6. Для команды это уже третья подряд победа над принципиальным соперником — ещё недавно «медведи» терпели восьмиматчевую серию поражений от «драконов», но переломили тенденцию в плей-офф. Последнее поражение от Spirit датируется стартовым днём групповой стадии MCC 6.

Выход в гранд-финал обеспечил Virtus.pro гарантированный слот минимум в стадии Wildcard на M7 World Championship. Напомним, чемпион MCC 6 получает прямой инвайт в основную стадию мирового первенства, а второй финалист — путёвку в Wildcard.

Решающая серия MCC 6 пройдёт 16 ноября в 18:00 мск, а Team Spirit попробует вернуться в борьбу через финал нижней сетки — он стартует в 14:00 мск.