«Он никогда не сидит»: звезда «Декстера» Джеймс Римар — о Кристофере Нолане

Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у звезды сериала «Декстер» Джеймса Римара. Он рассказал о работе с Кристофером Ноланом на съёмках «Одиссеи».

По словам артиста, знаменитый режиссёр всё ещё не разрешает пользоваться мобильными телефонами на площадке. Он также отметил, что Нолан никогда не сидит на стуле, даже когда съёмки «Одиссеи» проходили в холодной Исландии.

На съёмочной площадке не должно быть никаких мобильных телефонов. Более того, этот мужчина никогда не сидит. Он стоит рядом с камерой во время съёмки каждого кадра. Он делал то же самое в Исландии, когда мы снимали «Одиссею». Я ни разу не видел, чтобы Нолан хоть раз сел за 12 часов. И так было каждый день, даже в сильный мороз.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля 2026 года. Картина расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Кадры нового фильма Кристофера Нолана:
Фото
Том Холланд, Энн Хэтэуэй и Миа Гот — на кадрах «Одиссеи» Кристофера Нолана
