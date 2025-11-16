Скидки
PARIVISION победила Team Cobra на PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Комментарии

PARIVISION одержала свою первую победу на PGL Wallachia Season 6, уверенно обыграв Team Cobra на групповом этапе. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу коллектива Владимира No[o]ne Миненко, что стало для команды важным успехом на турнире.

Dota 2. PGL Wallachia Season 6 . Групповой этап
16 ноября 2025, воскресенье. 11:00 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 0
Team Cobra

Вчера PARIVISION проиграла OG 0:2, для PARI это первые очки за два матча.

Игровой день продолжится матчами Team Spirit против MOUZ, а также встречей Team Tidebound с Yakult Brothers. Обе серии начнутся 16 ноября в 14:00 мск.

PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября в Бухаресте. В соревновании участвуют 16 команд, которые разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

Расписание матчей второго дня PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
