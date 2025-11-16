Скидки
Тизер фильма «Варанаси» от автора хита «RRR: Рядом ревёт революция» — выход в 2027 году

Компания Sri Durga Arts представила тизер фильма «Варанаси» — нового проекта индийского режиссёра С.С. Раджамули, автора популярной ленты «RRR: Рядом ревёт революция». Картина выйдет в мировом прокате летом 2027 года.

Видео доступно на YouTube-канале Varanasi Movie. Права на видео принадлежат Sri Durga Arts.

Сюжет фильма развернётся в разных уголках планеты и охватит несколько тысячелетий истории человечества. Работа над картиной ещё продолжается, потому автор представил только тизер с демонстрацией локаций и компьютерной графики.

Главные роли в «Варанаси» исполняют Махеш Бабу («Махеш Каледжа»), Приянка Чопра Джонас («Матрица: Воскрешение») и Притхвирадж Сукумаран («Демон»). Картина станет первым индийским фильмом, который снимают для проката в кинотеатрах IMAX.

