«Играть невозможно»: геймеры уничтожают шутер Escape from Tarkov в Steam

15 ноября состоялся релиз игры Escape from Tarkov — хардкорного шутера, который находился в раннем доступе на протяжении восьми лет. Проект вышел и сразу столкнулся с техническими проблемами, из-за которых войти в игру было невозможно.

В Steam уже сформировался рейтинг от пользователей — сейчас он находится в категории «В основном отрицательные» и составляет только 30%. Игроков не устраивает, что шутер нужно купить второй раз, чтобы запустить релизную версию. Проект также ругают за плохую оптимизацию, трудность в регистрации и плохую работу серверов.

Фото: Steam

Что пишут игроки об Escape from Tarkov:

Теперь, чтобы иметь доступ к функционалу Steam, студия требует купить игру повторно. Вместо того чтобы пойти навстречу лояльной аудитории, как это делают многие другие студии в аналогичных ситуациях, разработчик выбрал путь двойной монетизации.

10 лет бета-теста. 3 часа с момента релиза. 1,5 часа в лаунчере. Ни минуты геймплея.

Сначала: предзагрузка 40Гб. На старте: дозагрузка еще 40Гб и мёртвые серверы. Через сутки: нарушена целостность файлов и танцы с бубном. После этого: работа завершена некорректно. Возвращаю игру.

Произошла классическая БАЗА для Таркова — он не работает. Это абсолютно нормально, ведь продукт в бете. Ой… подождите… это ведь РЕЛИЗ. Ничего не меняется, купил версию поддержать разработчика — как всегда, «качественный» старт.

Оценить игру пока возможности нет. С релиза до этого момента не получается создать аккаунт на сайте BSG. Да, я один из тех, кто первый раз хочет поиграть в Тарков и не имеет аккаунта. Вопрос лишь в том, почему студия совершенно не готова к наплыву игроков. Недавний релиз конкурента показал, что игру можно запустить без проблем.

Разработчики из студии Battlestate Games сообщили, что ситуация с повышенной нагрузкой на дата-центры в Escape from Tarkov уже стабилизирована. Сейчас авторы работают над исправлением других технических проблем.