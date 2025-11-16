«Сняли ради денег». Автор первого «Голого пистолета» — о перезапуске с Лиамом Нисоном

Издание Woman's World взяло интервью у автора оригинального «Голого пистолета» Дэвида Цукера. Он раскритиковал перезапуск культовой комедии 2025 года с Лиамом Нисоном в главной роли.

По словам постановщика, создатели новой картины попытались скопировать стиль оригинальной трилогии, но менее успешно. Цукер также отметил, что перезапуск сняли исключительно ради денег.

Мы создали свой собственный стиль ещё 50 лет назад — делали это так хорошо, что, очевидно, это выглядит лёгкой работой. Люди начали копировать его в новом «Голом пистолете». Они совершенно упустили дух оригинала. Сейчас все гонятся за деньгами, похоже, это единственная причина, по которой они решили снять новый «Голый пистолет».

Премьера «Голого пистолета» состоялась 1 августа. Картина рассказывает историю единственного человека на планете, который обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир, это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой является сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен. Комедию высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 88% свежести от обозревателей и 73% от зрителей.