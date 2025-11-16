FURIA — чемпионы BLAST Rivals Fall — 2025 по CS 2

FURIA Esports одолела Team Falcons и завоевала титул чемпиона BLAST Rivals Fall — 2025. В решающем невероятном матче по CS 2 бразильский коллектив под руководством Габриэля FalleN Толедо взял верх над Falcons со счётом 3:1 по картам: 3-13 на Inferno, 13-9 на Nuke, 19-15 на Train и 19-16 на Mirage. Победители увезли с турнира $ 125 тыс., тогда как серебряные призёры заработали $ 75 тыс. Звание MVP турнира получил Илья m0NESY, выступающий за Falcons.

Третье–четвёртое места поделили Team Vitality и paiN Gaming — каждая команда получила по $ 40 тыс.

Соревнование BLAST Rivals Fall — 2025 проходило в Гонконге с 12 по 16 ноября, а общий призовой фонд состязания составил $ 350 тыс.