FURIA — чемпионы BLAST Rivals Fall — 2025 по CS 2

FURIA — чемпионы BLAST Rivals Fall — 2025 по CS 2
FURIA Esports одолела Team Falcons и завоевала титул чемпиона BLAST Rivals Fall — 2025. В решающем невероятном матче по CS 2 бразильский коллектив под руководством Габриэля FalleN Толедо взял верх над Falcons со счётом 3:1 по картам: 3-13 на Inferno, 13-9 на Nuke, 19-15 на Train и 19-16 на Mirage. Победители увезли с турнира $ 125 тыс., тогда как серебряные призёры заработали $ 75 тыс. Звание MVP турнира получил Илья m0NESY, выступающий за Falcons.

CS 2. BLAST Rivals Fall 2025 . Гранд-финал
16 ноября 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Team Falcons
Окончен
1 : 3
FURIA

Третье–четвёртое места поделили Team Vitality и paiN Gaming — каждая команда получила по $ 40 тыс.

Соревнование BLAST Rivals Fall — 2025 проходило в Гонконге с 12 по 16 ноября, а общий призовой фонд состязания составил $ 350 тыс.

Полуфинал FURIA
FURIA Esports уверенно разобралась с paiN и пробилась в финал BLAST Rivals Fall 2025 по CS
