«Скучно и нелепо»: критики разгромили хоррор «Сын плотника» с Николасом Кейджем

14 ноября состоялась премьера фильма «Сын плотника» — нового хоррора с Николасом Кейджем в главной роли. Критики уже посмотрели ленту и низко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 37% свежести.

Обозреватели хвалят картину за красивые кадры — видно, что режиссёр постарался сделать происходящее на экране максимально стильным. Ругают хоррор за слишком скучный сюжет, который не способен напугать зрителей. Критики также недовольны игрой Николаса Кейджа, который показывает не любящего отца, а крайне странного персонажа.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про хоррор «Сын плотника»:

Отдаю должное сценаристу и режиссёру Лотфи Натану за этот красивый фильм, но ему не удается создать настоящее, непредсказуемое напряжение, которое необходимо для хоррора.

Фильм представляет собой в целом нудную и местами глуповатую картину об ужасах взросления, в которой Кейдж играет так нелепо, что скорее вызовет у зрителей недоумение, чем что-либо еще.

В нынешнем виде «Сын плотника» — просто неплохой фильм. Ничего выдающегося, но местами он слишком раздражающе посредственный.

Раскрывая неизвестный период жизни Иисуса, «Сын плотника» должен либо вдохновлять, либо оскорблять. Вместо этого он просто навевает скуку.

Фильму трудно дать определение, но не потому, что это слишком смелая и оригинальная картина, чтобы вписаться в систему. Всё потому, что никогда не ясно, понимают ли вообще участники, что, чёрт возьми, они делают.

Сюжет «Сына плотника» основан на Евангелии от Фомы. Главный герой — плотник из Древнего Египта, чей сын начинает проявлять мистические способности. Его новые силы представляют опасность не только для семьи, но и для окружающего мира.