Сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли 500 млн рублей

16 ноября сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли более 500 млн рублей. Такого результата картина достигла за четыре дня проката — премьера состоялась 13 ноября. Лента остаётся лидером российского проката, обгоняя сказку «Горыныч».

Фото: ЕАИС

Триквел «Иллюзии обмана» продолжает историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

Главных героев вновь сыграли Джесси Айзенберг («Социальная сеть»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив») и Морган Фриман («Тёмный рыцарь»). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер — автор фильмов «Веном» и «Анчартед: На картах не значится».