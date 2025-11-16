Звёзды сериала «Тайны Смолвиля» хотят возобновить работу над мультсериалом-продолжением

На фестивале ComicCon в Ливерпуле выступил звезда культового сериала «Тайны Смолвиля» Майкл Розенбаум. Он рассказал о желании продолжить работу над приостановленным проектом — мультсериалом-сиквелом про Супермена.

По словам артиста, весь актёрский состав всё ещё хочет возобновить производство проекта. Розенбаум отметил, что важно выбрать подходящий момент, чтобы убедить студию в необходимости снять анимационное шоу.

Мы всё ещё хотим сделать продолжение «Тайн Смолвиля» в виде мультсериала. Для подачи идеи студии нужно выбрать подходящий момент и убедиться, что она захочет сделать что-то подобное прямо сейчас.

«Тайны Смолвиля» — сериал, основанный на комиксах о Супермене и рассказывающий о его юности и о становлении супергероя. Этот сериал занимает второе место среди самых длинных американских научно-фантастических сериалов и первое среди основанных на комиксах в истории телевидения. Ранее автор шоу Альфред Гоф сообщал, что Warner Bros. отменила производство мультсериала из-за создания новой киновселенной DC.