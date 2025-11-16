Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звёзды сериала «Тайны Смолвиля» хотят возобновить работу над мультсериалом-продолжением

Звёзды сериала «Тайны Смолвиля» хотят возобновить работу над мультсериалом-продолжением
Аудио-версия:
Комментарии

На фестивале ComicCon в Ливерпуле выступил звезда культового сериала «Тайны Смолвиля» Майкл Розенбаум. Он рассказал о желании продолжить работу над приостановленным проектом — мультсериалом-сиквелом про Супермена.

По словам артиста, весь актёрский состав всё ещё хочет возобновить производство проекта. Розенбаум отметил, что важно выбрать подходящий момент, чтобы убедить студию в необходимости снять анимационное шоу.

Мы всё ещё хотим сделать продолжение «Тайн Смолвиля» в виде мультсериала. Для подачи идеи студии нужно выбрать подходящий момент и убедиться, что она захочет сделать что-то подобное прямо сейчас.

«Тайны Смолвиля» — сериал, основанный на комиксах о Супермене и рассказывающий о его юности и о становлении супергероя. Этот сериал занимает второе место среди самых длинных американских научно-фантастических сериалов и первое среди основанных на комиксах в истории телевидения. Ранее автор шоу Альфред Гоф сообщал, что Warner Bros. отменила производство мультсериала из-за создания новой киновселенной DC.

О другом популярном сериале:
Новый шедевр автора «Во все тяжкие»: почему стоит смотреть сериал «Из многих»
Новый шедевр автора «Во все тяжкие»: почему стоит смотреть сериал «Из многих»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android