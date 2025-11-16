«Иллюзия обмана 3» стартовала с $ 75 млн — это выше прогнозов

По итогам первого уикенда сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в США составили скромные $ 21,3 млн. При этом триквел истории о фокусниках всё же смог занять первую строчку в местных чартах, опередив «Бегущего человека» Эдгара Райта.

Общие сборы ленты тем временем достигли $ 75,5 млн. Немаловажную роль в этом сыграли Россия, где сборы картины уже превысили 500 млн рублей (около $ 6 млн). Учитывая бюджет в $ 90 млн, фильм может окупиться в прокате уже по итогам ноября.

«Иллюзия обмана 3» продолжает историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир». К главным ролям вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли).