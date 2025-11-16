Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Боевик «Бегущий человек» по Стивену Кингу стартовал с провальных $ 28 млн

Боевик «Бегущий человек» по Стивену Кингу стартовал с провальных $ 28 млн
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам первого уикенда сборы фильма «Бегущий человек» составили $ 17 млн в США. Боевик с обширной рекламной кампанией уступил на местном рынке «Иллюзии обмана 3» и занял вторую строчку в чартах.

Общие сборы ленты тем временем достигли $ 28,2 млн. Это худший старт за последние годы для Глена Пауэлла, который ранее снимался в больших хитах вроде «Топ Гана: Мэверик», комедии «Кто угодно, кроме тебя» и фильме-катастрофе «Смерч 2». Учитывая бюджет в $ 110 млн, лента может уже и вовсе не окупиться — свою роль явно играют прохладные отзывы от критиков и первых зрителей.

«Бегущий человек» расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему предстоит выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров. До России лента неофициально доберётся уже 20-го числа.

Материалы по теме
100 метров как одно мгновение: Кэндзи Иваисава — про своё новое аниме «Стометровка»
Эксклюзив
100 метров как одно мгновение: Кэндзи Иваисава — про своё новое аниме «Стометровка»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android