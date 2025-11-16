Боевик «Бегущий человек» по Стивену Кингу стартовал с провальных $ 28 млн

По итогам первого уикенда сборы фильма «Бегущий человек» составили $ 17 млн в США. Боевик с обширной рекламной кампанией уступил на местном рынке «Иллюзии обмана 3» и занял вторую строчку в чартах.

Общие сборы ленты тем временем достигли $ 28,2 млн. Это худший старт за последние годы для Глена Пауэлла, который ранее снимался в больших хитах вроде «Топ Гана: Мэверик», комедии «Кто угодно, кроме тебя» и фильме-катастрофе «Смерч 2». Учитывая бюджет в $ 110 млн, лента может уже и вовсе не окупиться — свою роль явно играют прохладные отзывы от критиков и первых зрителей.

«Бегущий человек» расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему предстоит выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров. До России лента неофициально доберётся уже 20-го числа.