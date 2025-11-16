Скидки
BetBoom Team обыграла Natus Vincere на групповом этапе PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

BetBoom Team обыграла Natus Vincere на групповом этапе PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Комментарии

BetBoom Team в ярком чемпионском стиле разобралась с Natus Vincere во втором раунде групповой стадии PGL Wallachia Season 6 по Dota 2. Состав под руководством Виталия Save- Мельника уверенно закрыл серию со счётом 2:0, не оставив сопернику пространства для камбэков.

Dota 2. PGL Wallachia Season 6 . Групповой этап
16 ноября 2025, воскресенье. 17:55 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 0
Natus Vincere

В следующем раунде BetBoom Team выйдет на решающий матч за путёвку в плей-офф. Все встречи 3-го тура пройдут 17 ноября, именно там и решится, кто продолжит борьбу за главный трофей турнира.

PGL Wallachia Season 6 принимает Бухарест, Румыния, с 15 по 23 ноября. В чемпионате участвуют 16 коллективов, которые делят призовой фонд в $ 1 млн.

