Valve за спиной у donk поменяла стикер перед мэйджором по CS 2

Valve за спиной у donk поменяла стикер перед мэйджором по CS 2
Перед стартом StarLadder Budapest Major — 2025 Valve внесла незаметные правки в персональный стикер Данила donk Крышковца. Как сообщил менеджер состава, разработчики самостоятельно убрали отсылку к тренеру команды, Сергею hally Шаваеву, не предоставив игроку никаких пояснений.

Стикер donk

Стикер donk

Фото: Steam

Индивидуальные и командные стикеры участников мирового первенства появились в CS 2 13 ноября — в набор вошли все игроки, прошедшие на мэйджор.

StarLadder Budapest Major пройдёт в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. На кону $ 1,25 млн призового фонда; чемпион увезёт $ 500 тыс. Среди команд — Team Spirit, FaZe Clan, Natus Vincere и другие топовые коллективы.

