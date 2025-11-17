Расписание матчей третьего дня PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

Сегодня, 17 ноября, продолжается чемпионат PGL Wallachia Season 6 по Dota 2. 16 топовых команд будут бороться за престижный трофей и $ 1 млн.
В рамках третьего игрового дня все коллективы проведут серии в формате best-of-3 (до двух побед).
Расписание игр PGL Wallachia Season 6 на понедельник, 17 ноября:
11:00. MOUZ (Европа) — Xtreme Gaming (Китай)
11:00. PARIVISION (Россия) — Tidebound (Китай)
14:00. Tundra Esports (Европа) — HEROIC (Южная Америка)
14:00. Natus Vincere (Европа) — GamerLegion (Северная Америка)
17:00. Yakult Brothers (Китай) - Roar (Китай)
17:00. BetBoom Team (Россия) — Team Spirit (Россия)
20:00. Team Liquid (Европа) — OG (Европа)
20:00. Nigma Galaxy (Ближний Восток) — Team Cobra (Южная Америка)