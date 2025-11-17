Скидки
Расписание матчей третьего дня PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Сегодня, 17 ноября, продолжается чемпионат PGL Wallachia Season 6 по Dota 2. 16 топовых команд будут бороться за престижный трофей и $ 1 млн.

В рамках третьего игрового дня все коллективы проведут серии в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание игр PGL Wallachia Season 6 на понедельник, 17 ноября:

11:00. MOUZ (Европа) — Xtreme Gaming (Китай)

11:00. PARIVISION (Россия) — Tidebound (Китай)

14:00. Tundra Esports (Европа) — HEROIC (Южная Америка)

14:00. Natus Vincere (Европа) — GamerLegion (Северная Америка)

17:00. Yakult Brothers (Китай) - Roar (Китай)

17:00. BetBoom Team (Россия)Team Spirit (Россия)

20:00. Team Liquid (Европа) — OG (Европа)

20:00. Nigma Galaxy (Ближний Восток) — Team Cobra (Южная Америка)

BetBoom Team обыграла Natus Vincere на групповом этапе PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
