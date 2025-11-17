Скидки
iPhone 18 выпустят на шесть месяцев позже — источники

Apple планирует перенести выход iPhone 18 на полгода: стандартный смартфон выйдет только весной 2027-го. Об этом сообщает журналист Марк Гурман в материале Bloomberg.

Новый план Apple выглядит следующим образом:

  • сентябрь 2026 года — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также складной смартфон.
  • весна 2027 года — iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2.

По данным Гурмана, Apple хочет отказаться от постоянной ставки на сентябрьские крупные новинки, а вместо этого разделить свой главный сезон на два месяца с разницей в полгода. В идеале компания будет выпускать шесть моделей смартфонов в год.

Гурман также считает, что iPhone AIr 2 никогда не планировали делать регулярным смартфоном — и отказ выпускать вторую версию следующей осенью, о чём сообщали многие СМИ, никак не связан с не очень высокими продажами сверхтонкого телефона.

