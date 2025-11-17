Скидки
Фильм «Битва за битвой» собрал в прокате $ 200 млн
Фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона за всё время зарубежного проката, собрал $ 200 млн. Само собой, отбить затраты на производство (они превысили $ 130 млн) у ленты уже не выйдет, однако она всё равно стала самой кассовой в фильмографии Андерсона.

«Битва за битвой» рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам.

Вместе с Леонардо Ди Каприо, исполнившим главную роль, в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).

