Актёр Джон Бойега уверяет, что ничего не знает про «Звёздные войны» о Рей Скайуокер

Актёр Джон Бойега, известный по роли Финна в трилогии сиквелов «Звёздных войн», в интервью рассказал, что не знает подробности сюжета фильма франшизы о Рей Скайуокер, главную роль в котором исполнит Дейзи Ридли.

По словам Бойеги, если бы он что-то знал, то поступил бы в точности как Том Холланд — рассказал бы всё людям до официальной информации.

Поверьте мне, я как Том Холланд, но только из «Звёздных войн»: как только я что-то узнаю, я вам сообщу.

По сюжету проекта Рей будет пытаться восстановить Орден джедаев на основе священных джедайских текстов, собранных Люком Скайуокером. Даты выхода фильма пока что нет.

