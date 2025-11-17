Актёр Джон Бойега уверяет, что ничего не знает про «Звёздные войны» о Рей Скайуокер
Актёр Джон Бойега, известный по роли Финна в трилогии сиквелов «Звёздных войн», в интервью рассказал, что не знает подробности сюжета фильма франшизы о Рей Скайуокер, главную роль в котором исполнит Дейзи Ридли.
По словам Бойеги, если бы он что-то знал, то поступил бы в точности как Том Холланд — рассказал бы всё людям до официальной информации.
Поверьте мне, я как Том Холланд, но только из «Звёздных войн»: как только я что-то узнаю, я вам сообщу.
По сюжету проекта Рей будет пытаться восстановить Орден джедаев на основе священных джедайских текстов, собранных Люком Скайуокером. Даты выхода фильма пока что нет.
