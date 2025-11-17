Звезда «Очень страшного кино» обещает, что шестая часть будет очень смешной
Актриса Реджина Холл, известная в том числе по роли Бренды по франшизе «Очень страшное кино», рассказала, какой будет новая часть серии.
По словам Холл, «Очень страшное кино 6» получилось «очень, очень, очень смешным и свежим». Судя по всему, в ленте, как и в прошлых частях, будет много юмора.
Бренда не может жить без Синди. И хоть на этот раз они не самые близкие подруги, тесную связь девушки всё же поддерживают.
«Очень страшное кино 6» выйдет в мировой прокат 12 июня 2026 года — спустя 13 лет после премьеры пятой части. Первая часть франшизы вышла в 2000 году. Суммарно фильмы серии собрали около $ 900 млн в мировом прокате.
