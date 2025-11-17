Том Круз стал обладателем почётного «Оскара»

Звезда фильмов «Миссия невыполнима» и других картин Том Круз получил почётный «Оскар». Статуэтку актёру вручили во время церемонии Governors Awards — это не церемония «Оскар», которая проводится в январе, а другая, на которой выдают почётные награды.

Круз получил свою статуэтку за достижения и развитие кинематографа. В честь такого события Том произнёс воодушевляющую речь про важность и влияние кино.

Кино переносит меня по всему миру. Оно показывает мне нашу общую человеческую природу, то, как мы похожи во многих, многих аспектах. И независимо от того, откуда мы родом, в этом кинотеатре мы смеёмся вместе, чувствуем вместе, надеемся вместе, и в этом сила этого вида искусства. Вот почему это важно, вот почему это важно для меня. Так что создание фильмов — это не то, чем я занимаюсь, это то, чем я живу.

Том Круз ранее четырежды номинировался на «Оскар», но ни разу его не получал.