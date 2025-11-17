Скидки
Главные герои готовы к бою — на новом кадре второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
Disney опубликовал свежий кадр второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». На нём можно увидеть самого Перси и его друзей, которые готовятся к бою.

Новый кадр

Фото: Disney

Сюжет второго сезона шоу основан на произведении «Море чудовищ» из оригинальной серии книг. Перси и его друзья вновь отправляются в опасное путешествие. На этот раз им предстоит преодолеть Море чудовищ, чтобы найти легендарное Золотое руно и спасти Лагерь полукровок.

Консультантом и сценаристом шоу вновь выступил автор оригинальных книг Рик Риордан. Главные роли сыграли Уокер Скобелл («Проект «Адам»), Леа Джеффрис («Империя») и Арьян Симхадри («Уилл и Грейс»).

