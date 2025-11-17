В «Мстителях: Судный день» покажут противостояние Доктора Дума и Капитана Америка — инсайд
Известный инсайдер MyTimeToShineHello рассказал, что в фильме «Мстители: Судный день» покажут противостояние Доктора Дума и Капитана Америка, притом последнего, по слухам, вновь сыграет Крис Эванс.
По словам инсайдера, между персонажами будет вражда из-за несчастного случая, в ходе которого якобы погибнет семья Дума.
Если я правильно понимаю, жена и сын Виктора фон Дума погибли в результате несчастного случая, в котором Виктор получил ранения, обезобразившие его. Он выяснил, что причиной трагедии стал Стив, вернувшийся в прошлое, и теперь он преследует его, чтобы отомстить за семью.
Премьера «Судного дня» состоится в США 18 декабря 2026 года.
