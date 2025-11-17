Скидки
Вышел трейлер пятого сезона «Очень странных дел» с официальными русскими голосами героев

Студия Red Head Sound опубликовала трейлер пятого сезона «Очень странных дел» с официальными русскими голосами персонажей. Команда договорилась с актёрами из студии «Пифагор», которые дублировали сериал в трёх первых сезонах, о работе над финалом шоу.

Уже известно, что к своим ролям точно вернутся Тихон Ефименко (Майк), Алиса Ефименко (Одиннадцать), Прохор Тесленко (Дастин), Лина Иванова (Нэнси), Василиса Эльдарова (Макс). Руководитель RHS Дмитрий Череватенко объявил, что ожидается возвращение Даниила Эльдарова к роли Стива и многих других актёров.

Видео доступно на YouTube-канале Дмитрий Череватенко. Права на видео принадлежат Дмитрию Череватенко.

Пятый сезон станет для «Очень странных дел» большим финалом. Первая часть сезона выйдет 26 ноября, вторую выпустят 25 декабря, а финальный эпизод станет доступен 1 января — его покажут в кинотеатрах.

