Сборы фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» достигли $ 740 млн

По итогам очередного уикенда сборы фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» превысили отметку в $ 740 млн. Полнометражная картина добавила в свою кассу больше $ 50 млн за выходные благодаря крайне успешному релизу в Китае.

Продолжение культового аниме продолжает держать пятую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года — лента обошла «Формулу-1» с Брэдом Питтом и ремейк «Как приручить дракона». Впереди всё ещё находится «Мир Юрского периода: Возрождение» — сборы составляют $ 867 млн.

Самые кассовые фильмы 2025 года