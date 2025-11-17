ARC Raiders побила собственный пиковый онлайн в Steam — он составил 481 тыс. человек

По данным Steam DB, экстракшен-шутер ARC Raiders побил собственный рекордный онлайн в Steam. Вчера он составил почти 482 тыс. человек, а ранее было на 20 тыс. меньше. Интерес к проекту постепенно растёт.

Arc Raiders — эвакуационный шутер, события в котором разворачиваются в будущем, где власть над планетой захватил искусственный интеллект. Игроки берут на себя роль рейдеров, которые отправляются на вылазки на поверхность, чтобы добыть ресурсы и постепенно обустраивать свою базу.

Игра уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами. Проект также официально вышел в российском Steam по цене в 3220 рублей.