Steam Machine мощнее 70% конфигураций ПК у геймеров в Steam — Valve

Аудио-версия:
Комментарии

12 ноября компания Valve анонсировала Steam Machine — компактный стационарный ПК с начинкой от AMD. Главной особенностью устройства стал совсем небольшой размер, в который установили процессор AMD Zen 4 и кастомную видеокарту AMD RDNA 3 — последняя получила всего 8 ГБ видеопамяти.

Многие геймеры встретили анонс со скепсисом — они считают, что 8 ГБ видеопамяти уже едва хватает для современных видеоигр. Тем временем инженер Valve Язан Альдехайят заявил, что разработчики выбирали конфигурацию на основе ежемесячного опроса о комплектующих игроков в Steam. И по этому показателю Steam Machine мощнее начинки 70% компьютеров у геймеров.

Мы взглянули на опросы по комплектующим у геймеров Steam и Steam Machine равна или лучше 70% ПК у геймеров. Поэтому на этот вопрос можно смотреть и под этим углом.

Релиз Steam Machine состоится в начале 2026 года. В Valve уже отмечали, что стараются сделать устройство доступным и одновременно мощным, однако до сих пор не назвали цену компактного ПК.

Valve представила компактный ПК Steam Machine — все детали
