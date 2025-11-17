Скидки
Съёмки фильма «Как приручить дракона 2» начнутся до конца ноября

Съёмки фильма «Как приручить дракона 2» начнутся до конца ноября
Американский актёр Мэйсон Темз рассказал о статусе производства фильма «Как приручить дракона 2». Исполнитель роли Иккинга заявил, что съёмки ленты стартуют уже в ближайшие недели.

Темз отметил, что очень рад вернуться к герою-викингу, и назвал его своим любимым персонажем.

Я начинаю съёмки через неделю или две. Я очень рад вернуться к Иккингу. Он, наверное, мой любимый персонаж, так что это будет здорово.

«Как приручить дракона 2» выступит ремейком одноимённого мультфильма студии DreamWorks. События ленты развернутся спустя пять лет после финала первой части, а одну из важнейших ролей в фильме сыграет мама главного героя. Кто воплотит персонажа на большом экране, пока неизвестно.

Премьера картины состоится 11 июня 2027 года.

