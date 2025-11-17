Криминальный сериал «Жар» с Марком Эйдельштейном выйдет 27 ноября — трейлер

Онлайн-кинотеатр «Иви» представил большой трейлер сериала «Жар». Драматический проект выйдет 27 ноября — все восемь эпизодов будут доступны в день премьеры.

Видео доступно во VK-группе «Иви». Права на видео принадлежат «Иви».

«Жар» расскажет историю самовлюблённого шеф-повара Марка, которого со скандалом выгоняют из элитного ресторана Москвы. Находясь в тяжёлом положении, он берёт в напарники молодого парня Аарона, который мечтает открыть свой ресторан. В поисках инвестиций герои оказываются в должниках у сербской мафии и теперь им необходимо защитить себя и своих близких.

Главные роли в сериале сыграли Даниил Воробьёв («Август»), Марк Эйдельштейн («Анора»), Аня Чиповская («Хоккейные папы») и Анастасия Микульчина («Серебряный бор»). Режиссёром выступил Артем Аксененко («Жить жизнь»).