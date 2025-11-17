Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер GTA 6 стал самым популярным трейлером в истории YouTube

Трейлер GTA 6 стал самым популярным трейлером в истории YouTube
Комментарии

17 ноября дебютный трейлер Grand Theft Auto 6 на YouTube достиг отметки в 269 млн просмотров. Спустя почти два года после выхода ролик обошёл трейлер «Мстителей: Война бесконечности», который лидировал почти 7 лет подряд.

Таким образом, трейлер GTA 6 стал самым популярным трейлером в истории YouTube — ещё ни одному рекламному ролику не удавалось достичь этой отметки без платного продвижения. Вместе с этой функцией лидерство удерживает трейлер индийского фильма «Золотые прииски Колара: Глава 2», который собрал 278 млн просмотров.

Фото: YouTube

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series. Криминальный экшен от Rockstar Games выйдет на русском языке.

Материалы по теме
Выход GTA 6 опять перенесли: теперь на 19 ноября 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android