17 ноября дебютный трейлер Grand Theft Auto 6 на YouTube достиг отметки в 269 млн просмотров. Спустя почти два года после выхода ролик обошёл трейлер «Мстителей: Война бесконечности», который лидировал почти 7 лет подряд.

Таким образом, трейлер GTA 6 стал самым популярным трейлером в истории YouTube — ещё ни одному рекламному ролику не удавалось достичь этой отметки без платного продвижения . Вместе с этой функцией лидерство удерживает трейлер индийского фильма «Золотые прииски Колара: Глава 2», который собрал 278 млн просмотров.

Фото: YouTube

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series. Криминальный экшен от Rockstar Games выйдет на русском языке.