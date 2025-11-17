Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор «Джека Ричера» объяснил, почему сериал от Amazon настолько увлекательный

Автор «Джека Ричера» объяснил, почему сериал от Amazon настолько увлекательный
Аудио-версия:
Комментарии

Британский писатель Ли Чайлд прокомментировал большой успех сериала «Джек Ричер» от Amazon. Автор оригинального книжного цикла о спецагенте заявил, что шоу удачно сочетает спокойные эпизоды с безумным экшеном, чем не могла похвастаться экранизация его книг с Томом Крузом из-за хронометража.

Чайлд считает, что его книги лучше всего адаптируют в виде сериала, где каждый сезон рассказывает свою историю.

Моя теория: если у тебя безумный, непрерывный темп — это то же самое, что отсутствие темпа. Зрителю нужны разные сегменты по тональности, тихие моменты делают экшн ещё более эффективным. Вот в чём и заключается азарт создавать целый сезон сериала по одной истории. Могу гарантировать, что, если бы стриминговое телевидение существовало раньше, все авторы бы выбрали именно сериальный формат, потому что в нём «Ричер» работает лучше всего.

Сейчас Amazon работает над четвёртым сезоном «Ричера» — он должен выйти в начале 2026 года. К главной роли вновь вернётся Алан Ричсон.

Материалы по теме
Лучше, чем фильм со Шварценеггером. Обзор «Бегущего человека»
Лучше, чем фильм со Шварценеггером. Обзор «Бегущего человека»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android