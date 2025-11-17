Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Очень странные дела, 5-й сезон (2025): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода пятого сезона сериала «Очень странные дела» от Netflix
Комментарии

Уже 27 ноября состоится премьера пятого сезона сериала «Очень странные дела». Сюжет пятого сезона продолжит историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Спустя полтора года после событий четвёртого сезона главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр куда-то исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.

Пятый сезон шоу разделили на три части, которые будут выходить по ночам в онлайн-кинотеатре Netflix. Первые четыре эпизода выйдут 27 ноября, затем три эпизода выпустят на Рождество, а большой финал состоится в ночь на 1 января.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Очень странные дела» от Netflix

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 ноября
2-я серия27 ноября
3-я серия27 ноября
4-я серия27 ноября
5-я серия26 декабря
6-я серия26 декабря
7-я серия26 декабря
8-я серия1 января
Материалы по теме
Лучше, чем фильм со Шварценеггером. Обзор «Бегущего человека»
Лучше, чем фильм со Шварценеггером. Обзор «Бегущего человека»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android