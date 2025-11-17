Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российский стример Nix номинирован на мировую премию The Streamer Awards 2025

Российский стример Nix номинирован на мировую премию The Streamer Awards 2025
Комментарии

Российский стример Dota 2 Александр Nix Левин вошёл в число номинантов на престижную премию The Streamer Awards 2025.

Никс стал одним из четырёх претендентов в номинации «Лучший MOBA-стример»: соперниками Левина стали англоязычные стримеры keshaeuw и Caedrel, а также испанец Knekro. Все трое ведут трансляции по League of Legends, Nix — единственный представитель Dota 2 в списке.

Пользовательское голосование The Streamer Awards 2025 продлится до 30 ноября на официальном сайте. Церемония награждения пройдёт в Лос-Анджелесе 6 декабря. Всего в этом году организаторы отметят лучших в более чем 30 номинациях.

Ранее Nix был номинирован на звание лучшего стримера года на русскоязычной SLAY 2025.

Материалы по теме
Братишкин, Никс и Зубарев претендуют на звание лучшего стримера на премии SLAY 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android