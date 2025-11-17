Российский стример Nix номинирован на мировую премию The Streamer Awards 2025

Российский стример Dota 2 Александр Nix Левин вошёл в число номинантов на престижную премию The Streamer Awards 2025.

Никс стал одним из четырёх претендентов в номинации «Лучший MOBA-стример»: соперниками Левина стали англоязычные стримеры keshaeuw и Caedrel, а также испанец Knekro. Все трое ведут трансляции по League of Legends, Nix — единственный представитель Dota 2 в списке.

Пользовательское голосование The Streamer Awards 2025 продлится до 30 ноября на официальном сайте. Церемония награждения пройдёт в Лос-Анджелесе 6 декабря. Всего в этом году организаторы отметят лучших в более чем 30 номинациях.

Ранее Nix был номинирован на звание лучшего стримера года на русскоязычной SLAY 2025.