Съёмки фильма «Наруто» с живыми актёрами начнутся в 2026 году — инсайдер

Съёмки фильма «Наруто» с живыми актёрами начнутся в 2026 году — инсайдер
Известный инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что работа над фильмом «Наруто» по культовой аниме-франшизе проходит быстрее, чем ожидалось — уже в 2026 году начнётся съёмочный процесс ленты.

Фильм по «Наруто» с живыми актёрами находится в разработке с 2015 года. Изначально режиссёром должен был стать Майкл Грейси («Величайший шоумен», «Рокетмен»), но затем проект был заморожен, а на место постановщика появились другие кандидаты.

По словам инсайдера, сейчас сценаристом и режиссёром «Наруто» назначен Дестин Дэниел Креттон («Стеклянный замок», «Шан-Чи и легенда 10 колец»). Дата выхода и актёрский состав по-прежнему остаются неизвестными.

