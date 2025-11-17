Скидки
Трёхкратный чемпион Gumayusi покинул основной состав T1 по League of Legends
В LCK случилось настоящее потрясение: Ли Gumayusi Минхён покинул состав T1 по League of Legends после 7 лет, трёх подряд титулов чемпиона мира и одного титула LCK.

Этот сезон у Gumayusi и T1 был непростым. В начале года керри посадили в запас и попытались заменить новичком Smash. Лишь после вмешательства CEO клуба Gumayusi вернулся в состав. Его выступление на Worlds — 2025, особенно в финале с KT, где он получил MVP, стало жирной точкой в его карьере в составе T1.

Почти одновременно инсайдеры сообщили, кто займёт его место. Peyz, один из самых талантливых молодых керри последних лет, может надеть форму T1. 19-летний киберспортсмен уже выиграл три сплита LCK подряд, взял MSI, собрал тонну индивидуальных наград, сделал 11 пентакиллов и поставил рекорд международных турниров — 28 убийств за карту на MSI 2024.

Куда перейдёт Gumayusi, неизвестно. Ранее ходили слухи, что керри Hanhwa Life Esports уйдёт в запас, а на его место рассматривалась звезда LCK. Отметим, под тегом HLE и выступает Zeus.

